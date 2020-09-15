Откровенная фотография стюардессы в кабине пилотов удивила сеть

Откровенная фотография стюардессы в чулках в кабине пилотов удивила пользователей сети. Снимок был опубликован в аккаунте @ms_monikaa_ в Instagram.

На снимке изображена бортпроводница, сидящая в кресле второго пилота и демонстрирующая ноги в чулках и туфлях на каблуках. «Я не являюсь вариантом. Я всегда буду единственной», — говорится в подписи к фото.

Подписчики Моники в комментариях восхитились ее красотой и сексуальностью. «Ты и правда единственная», «Прекрасные ноги в нюдовых чулках, так горячо!», «Отличные чулки!», «Ты же разобьешь самолет! Никто так не сможет контролировать полет», — писали они.

Ранее в сети появился снимок стюардессы по имени Агата, вставшей на руки в проходе самолета и удивившей пользователей своей гибкостью. Подписчики пришли в восторг от способностей девушки. «Выглядит очень красиво! Какая она молодец», «Я бы подержал ее ноги, чтобы она не упала», — комментировали они.