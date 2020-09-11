Стюардесса задрала ноги вверх в самолете и удивила пользователей своей гибкостью

Стюардесса, которая называет себя Агата, встала на руки в проходе самолета и удивила пользователей своей гибкостью. Соответствующий снимок опубликован на странице @cabin_crew_beauties в Instagram, администраторы которой освещают жизнь разных бортпроводниц по всему миру.

На фотографии член экипажа стоит вниз головой возле кабинки туалета на борту с задранными вверх ногами. При этом на ней надета униформа авиакомпании, состоящая из короткой темно-синей юбки, голубой рубашки с коротким рукавом и черных туфлей на каблуке.

Подписчики пришли в восторг от способностей девушки. «Выглядит очень красиво! Какая она молодец», «У нее просто великолепные ноги», «Отличная поза! В следующий раз попробуй поставить ноги прямо», «Я бы подержал ее ноги, чтобы она не упала», — писали пользователи в комментариях.

В сентябре другая стюардесса, популярная в социальных сетях, сфотографировалась в самолете, повиснув на багажной полке, и удивила поклонников. На фото девушка повисла вниз головой в салоне бизнес-класса, держась руками за край полки для ручной клади и вытянув голые ноги вперед к камере. При этом на ней надета униформа.

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