Стюардесса сфотографировалась в необычной позе на борту и восхитила подписчиков

Итальянская стюардесса сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и восхитила подписчиков. Снимком девушка поделилась в своем аккаунте @flo.oprea в Instagram.

На фотографии стюардесса позирует, забравшись в форме с короткой юбкой в отделение для ручной клади — видны только ее стройные ноги в темных колготках и туфлях на каблуках.

«Упс, я сделала это снова», — подписала девушка снимок.

Пользователи сети в комментариях назвали фото «красивым и смешным» и восхитились гибкостью стюардессы. «Вот так ты увеличиваешь социальную дистанцию», «Милая фотография», «Никогда не встречал такого на борту, отличные ноги!» — высказывались они.

Ранее в сети появилась фотография другой стюардессы, попозировавшей в кабине пилота в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики похвалили девушку за смелость и сексуальность.