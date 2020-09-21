Уничтожение Су-22 из Patriot попало на видео

Уничтожение истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС Сирии, сбитого израильским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) в июле 2018 года, попало на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Отмечается, что самолет, наносивший удары по объектам террористов запрещенного в России «Исламского государства», оказался в воздушном пространстве Израиля. После обнаружения цели Израиль произвел пуск двух ракет из комплекса Patriot американского производства.

В начале сентября сообщалось, что Израиль второй раз подряд нанес авиаудар по стратегическим военным объектам в Сирии. Атаке подверглась авиабаза Т-4 на юго-западе провинции Хомс, недалеко от Пальмиры. Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА) пришли в боевую готовность и отразили израильские ракеты, однако некоторые из них все же достигли цели и попали по объектам на авиабазе.