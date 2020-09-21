Пожилая российская туристка погибла на турецком курорте

В Турции погибла 65-летняя российская туристка Татьяна Токарева, ее сбил микроавтобус. Об этом сообщает издание Sabah.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 20 сентября, в курортном городе Кемер. Пожилая женщина шла из отеля на пляж, когда ее сбил сдающий назад гостиничный микроавтобус. Туристка не увидела автомобиль, так как повернулась к нему спиной, и попала под транспортное средство. При себе у нее не было документов, полиция смогла установить ее личность по браслету отеля на руке. Водитель микроавтобуса задержан.

Ранее 20 сентября на острове Пхукет в Таиланде в результате аварии погибла 36-летняя россиянка. Женщину, которая ехала на мопеде по прибрежной дороге, сбил автомобиль Honda. Несмотря на наличие шлема, россиянка получила серьезные травмы головы. Прибывшие на место врачи не смогли ее спасти.