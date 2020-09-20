В Таиланде погибла российская туристка

На острове Пхукет в результате аварии погибла 36-летняя россиянка. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает The Phuket News.

Женщину, которая ехала на мопеде по прибрежной дороге, сбил автомобиль Honda. Несмотря на наличие шлема, россиянка получила серьезные травмы головы. Прибывшие на место врачи не смогли ее спасти.

Как уточнил расследующий дело лейтенант полиции Ярувит Кучароен, за рулем машины, сбившей женщину, находился гражданин Белоруссии. Он не сбежал с места аварии и готов нести ответственность за происшествие.

Подробности случившегося сотрудник полиции раскрыть отказался, заявив, что расследование продолжается, в частности, ему предстоит изучить запись камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Китае во время катания на скутере разбилась российская блогерша Дарья Канова и ее возлюбленный Исаак. Авария произошла в городе Хайкоу на курортном острове Хайнань. Дарья и Исаак ехали на одном скутере, их сбила попутная машина, водитель которой был пьян. Молодые люди скончались от полученных травм до приезда врачей.