Директор турецкого отеля не признал свою вину за смерть 12-летней россиянки

Директор отеля в Бодруме, в бассейне которого в 2019 году после несчастного случая погибла 12-летняя россиянка, не признал свою вину на первом судебном заседании в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что заседание по делу Алисы Адамовой прошло в четверг, 10 сентября. В свою защиту обвиняемый сослался на конструкцию горки, произведенной в 2002 году фирмой POLKAR, и на то, что перед началом сезона отель был принят без замечаний государственными органами. По словам родителей погибшей, Андриса Лейкуциса и Натальи Адамовой, директор отеля «не знает, был ли спасатель и по совместительству техник-электрик у бассейна в момент трагедии», при этом «техник-электрик в противоречие ему заявляет, что не является спасателем бассейна, а только отвечает за его техническое состояние».

Семья девочки надеется, что «в суде встанет вопрос и об ответственности производителя горок и качестве проводимых государственных инспекций, чтобы все обстоятельства, которые привели к трагедии, были внимательно и беспристрастно исследованы, а настоящие виновные понесли ответственность».

Лейкуцис и Адамова подчеркнули, что дело должно было быть рассмотрено в суде еще в мае. Пара не знает, когда будет завершен процесс, поскольку с момента трагедии прошел уже год, а все обстоятельства до сих пор не выяснены.

По информации агентства, родители россиянки не смогли присутствовать на первом заседании в Анталье из-за ситуации с распространением коронавируса, однако рассчитывают, что им удастся это сделать на следующих слушаниях в декабре 2020 года, чтобы «лично дать показания и убедиться, что виновные понесут наказание».

Ранее сообщалось, что в МИД Турции отказались помогать расследовать гибель Алисы Адамовой в отеле в Бодруме. В ведомтсве объяснили, что имеют на это право, если считают, что их гражданина преследуют по политическим мотивам либо расследование угрожает суверенитету государства.