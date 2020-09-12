Турция отказалась расследовать гибель российской девочки в отеле в Бодруме

Турция отказалась оказывать международную правовую помощь в расследовании гибели 12-летней девочки из России в бассейне отеля в Бодруме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское бюро, представляющее интересы семьи погибшей.

Там рассказали, что недавно МИД Турции ответил на запрос Следственного комитета РФ. Ведомство отказало в содействии, объяснив, что имеет на это право, если считает, что его гражданина преследуют по политическим мотивам либо расследование угрожает суверенитету государства.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие отдыхавшие. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось извлечь даже после того, как его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ребенка вместе с куском трубы на руке. Девочка скончалась в больнице.