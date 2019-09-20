Раскрыты подробности смерти пострадавшей в турецком бассейне 12-летней россиянки

Очевидец инцидента с 12-летней россиянкой, скончавшейся в больнице Турции после того, как ее засосало в бассейн, раскрыл подробности о ее смерти. Свою версию произошедшего мужчина передал «Комсомольской правде».

По словам Хосика Аракеляна, все выглядело так, будто никто не хотел спасать девочку. Как заявил мужчина, когда ребенок застрял в бассейне, сотрудники гостиницы не знали, как остановить воду. Тогда его друг ринулся в электрощитовую, чтобы отключить предохранители.

В это время отец девочки пытался позвать на помощь, но диджей отеля не выключал музыку, из-за чего было трудно привлечь внимание других людей. Кроме того, Аракелян отметил, что персонал не пытался вызвать скорую. «Когда я выбрался из бассейна, я увидел какого-то парня — он стоял рядом и закрывал руками глаза своей жене и дочке, чтобы они не видели, что происходит. Я крикнул, чтобы он вызывал врачей — и только тогда он позвонил», — вспоминает мужчина.

После этого скорая помощь добиралась до гостиницы полчаса, однако приехавшие врачи, по наблюдениям Аракеляна, были некомпетентны: «они не попытались удалить жидкость из ее носа и рта, не обеспечили ее кислородом».

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Когда пострадавшая попала в больницу Бодрума, стало понятно, что необходимой помощи там ей не окажут и нужно везти девочку в город Денизли. Но местный госпиталь отказал в транспортировке вертолетом, сославшись на то, что это выходной день, и ребенка отправили в соседний город на машине. Путь занял больше трех часов.

«Я не знаю, можно ли было спасти Алису, если бы все все сделали правильно. Но, думаю, у нее было бы гораздо больше шансов выжить», — считает мужчина.

Кроме того, Аракелян рассказал, что менеджеры отеля, в котором произошел инцидент, не хотели брать на себя ответственность за случившееся, а позже пытались подменить улики, но безуспешно.

Как отмечает издание, предполагается, что сейчас гостиница закрыта, поскольку номер в ней забронировать невозможно.

По факту гибели 12-летней россиянки возбуждено уголовное дело.

28 августа девочка из Санкт-Петербурга, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции, умерла в больнице. Ранее ее решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений. Она находилась в критическом состоянии.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие отдыхавшие. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось извлечь даже после того, как его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.

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