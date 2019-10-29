В смерти погибшей в турецком отеле российской девочки обвинили ее мать

Суд в Турции перевел мать погибшей в бассейне 12-летней российской девочки в статус обвиняемой. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал отец ребенка Андрей Лейкуцис.

По его словам, мать Наталья Адамова проходит по делу в качестве обвиняемого второй степени, поскольку, по утверждению турецкого суда, «надо следить за своим ребенком». При этом основным обвиняемым значится руководство и сотрудники турецкого отеля.

Также Лейкуцис отметил, что исчезла видеозапись, на которой виден момент гибели девочки. «Видно, как Алиса ходит по краю бассейна. А потом что-то сломалось, и запись прекратилась», — уточнил он.

Отец также рассказал телеканалу РЕН ТВ, что если мать ребенка признают виновной, это поставит крест на получении какой-либо материальной компенсации.

28 августа девочка из Санкт-Петербурга, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции, умерла в больнице. Ранее ее решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений. Она находилась в критическом состоянии.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие отдыхавшие. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось извлечь даже после того, как его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.

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