Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране из-за «тварей» в лице киевских властей грозит уничтожением населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат», — сказал политик.

Червоненко также отметил, что огромное число психически нездоровых людей должны находиться под наблюдением медиков, однако из-за нехватки государственного финансирования лечатся амбулаторно. По словам политика, это опасно для других жителей Украины.

В августе украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» упрекнула президента страны Владимира Зеленского и его команду в торговле национальным суверенитетом. Оппозиция обвинила правительство в том, что в обмен на очередной кредит от Евросоюза оно обязалось сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), усилить давление на предпринимателей и назначить «угодных кредиторам чиновников».