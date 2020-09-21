Медсестра помогла умирающему отцу в последний раз посетить матч с участием сына

Медсестра из американского города Сомерсет, штат Кентукки, помогла смертельно больному пациенту в последний раз попасть на футбольный матч с участием сына. Об этом сообщает издание CNN.

У 50-летнего Скотта Салливана (Scott Sullivan) диагностировали лептоменингеальный карциноматоз — осложнение онкологического заболевания, в ходе которого болезнь распространяется на оболочки головного и спинного мозга. Даже с учетом лечения ожидаемый срок жизни пациентов с таким диагнозом составляет от двух до четырех месяцев.

Врачи сказали, что Салливан проживет всего несколько недель, и направили его на оказание паллиативной помощи. Американец быстро подружился с медсестрой Джерри Хамфри (Jerree Humphrey): у обоих были дети примерно одного возраста, которые играли в спортивных командах школ-конкурентов. Салливан спросил у медсестры, сможет ли он попасть на футбольный матч, в котором будет участвовать его сын. Игра должна была пройти в трех с половиной часах езды на машине от хосписа, и это могло быть небезопасно для пациента.

«Я сказала, что не знаю, насколько это осуществимо», — сказала Хамфри. Но затем она придумала, как исполнить желание пациента. Она связалась с близлежащим аэропортом, и через несколько дней местный стоматолог, доктор Денни Брамметт (Denny Brummett) предложил подвезти Салливана на своем частном самолете.

11 сентября Хамфри, Браммет, Салливан и его девушка прилетели на игру. В целях безопасности, вместо того, чтобы сидеть на трибуне, они устроились на холме вдали от других болельщиков. Когда сын Салливана Кейд (Cade) увидел отца, он забежал на холм и крепко обнял его. «Невозможно было не плакать. Он очень крепко обнял его и был так благодарен, что отец приехал», — рассказала Хамфри.

Салливан надеется, что у него будет шанс попасть и на следующую игру сына в субботу, 19 сентября.

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