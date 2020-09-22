Пара по ошибке купила в магазине не тот товар и озолотилась

Пара из австралийского штата Новый Южный Уэльс по ошибке купила в магазине не тот товар и озолотилась. Об этом сообщает информационный портал The Lott.

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Австралийцы, пожелавшие сохранить анонимность, зашли в магазин города Эмералд, штат Квинсленд, во время дорожного путешествия. Там они по ошибке приобрели лотерейный билет на 12 сентября, хотя изначально планировали поучаствовать в другом розыгрыше. Пара не стала менять билет и в результате сорвала джекпот в 621,5 тысячи австралийских долларов (34,2 миллиона рублей).

«Представляете, а я ведь собирался купить билет на другой розыгрыш. По сути, я взял не тот билет, — признался один из победителей. — Это была полнейшая ошибка, очень хорошая ошибка».

На выигранные деньги влюбленные планируют продолжить свое путешествие. Часть приза они хотят разделить с семьей, а оставшуюся сумму отложить на будущее.

Ранее сообщалось о жителе американского округа Алпина, штат Мичиган, который не нашел в магазине нужный товар, купил аналог и стал долларовым миллионером. Покупатель зашел в местный магазин, чтобы приобрести десятидолларовый билет мгновенной лотереи.



