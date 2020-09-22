В Керченском проливе обнаружили затонувшее боевое судно XIX века

В Керченском проливе при обследовании акватории рядом с предполагаемым местом нахождения античного древнегреческого города Корокондам обнаружили обломки боевого судна XIX века. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Остов судна лежал у мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в 200 метрах от берега. То, что корабль был военным, эксперты предположили по листам латуни, которыми был обшит корпус.

Нашел обломки магистрант программы «Морская археология» Севастопольского государственного университета (СевГУ) Сергей Родионов. Он рассказал, что в ближайшее время планирует смоделировать кораблекрушение, если позволит погода и прозрачность воды.