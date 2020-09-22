Составлены четыре сценария распространения коронавируса

Траектория распространения коронавируса во многом зависит от силы и устойчивости естественного и индуцированного вакцинами иммунитета. К такому выводу пришли исследователи из Принстонского университета, которые составили и рассмотрели четыре сценария развития эпидемии на ближайшие пять лет. Результаты их работы опубликованы в журнале Science.

Первые два сценария соответствуют будущему без вакцинации. Согласно самому оптимистичному из них, естественный иммунитет сохраняется дольше, что задерживает последующие вспышки инфекции. Еще два сценария учитывают вакцинацию — ученые отмечают, что в этом случае даже вакцина, обеспечивающая лишь частичную защиту, может играть важную роль в динамике и контроле заражения — существенно снижаются вспышки заболевания и число клинически тяжелых случаев болезни.

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Первый автор статьи Чади Саад-Рой объяснил, что до этого при прогнозировании распространения коронавируса ученые уделяли внимание последствиям сезонных и нефармацевтических мер — ношению масок и соблюдению дистанции. Однако в будущем важнейшим фактором станет иммунитет, отметил он.

Ученые считают, что если иммунитет будет в целом слабым, он лишь временно защитит от повторного заражения, и в среднесрочной перспективе можно ожидать более крупных вспышек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом в мире за неделю — почти два миллиона. При этом смертность от COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей снизилась на десять процентов.

В июле ВОЗ назвала четыре основных сценария распространения коронавируса в разных регионах мира. При этом отмечалось, что болезнь никогда не поздно взять под контроль.