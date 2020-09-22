Раскрыт способ улететь из России на неделю на море за 15 тысяч рублей на двоих

Российским туристам раскрыли способ отдохнуть неделю на море во время пандемии коронавируса по минимальной цене. Соответствующая информация представлена на портале Ассоциации туроператоров России.

В частности, у россиян есть возможность улететь из страны за границу — так, самый дешевый тур в Абхазию с заездом 25 сентября — 1 октября стоит около 15 тысяч рублей на двоих с перелетом.

При этом недельный тур в Турцию с заездом в те же даты с питанием по системе «все включено» можно купить за 29,5 тысячи рублей, отдых в ОАЭ — минимум за 69 тысяч рублей (трехзвездочный отель без питания), в Египте — за 90,6 тысячи рублей на двоих (полупансион).

Кроме того, известно, что цены на турпакеты на Мальдивы в конце сентября стартуют от 179 тысяч рублей на двоих, а в Танзанию — от 186,5 тысячи рублей за неделю.

21 сентября российские туристы, которые минувшим летом провели отпуск на отечественных курортах и не пожалели, поведали о впечатлениях от отдыха. Так, побывавшая в Сочи россиянка заметила, что курорт изменился в «лучшую сторону». «Олимпийские игры сильно поменяли карму города к лучшему. Он стал чище, сервис приветливее, с первого раза приносят то, что заказали», — описала она.

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