Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что в Дании создали специальный «бордель» для зоофилов, в котором можно изнасиловать черепаху. Выпуск телепередачи доступен на YouTube.

Соответствующее заявление российский парламентарий сделал во время обсуждения популярного детского ТВ-шоу Ultra Strips Down, в рамках которого взрослые люди полностью оголились перед маленькими зрителями. Дети, в свою очередь, задавали им вопросы о половом созревании и волосах на теле.

По его словам, под видом сексуального просвещения авторы ТВ-шоу «насилуют психику детей». «У них что с мозгами?» — задался вопросом Журавлев и припомнил инцидент, связанный с главой МИД Дании Йеппе Кофодом. «Министр иностранных дел Дании насилует 15-летнего ребенка и извиняется: "Ну извините, так вышло". И ничего. Вообще ничего. Никто ничего не говорит. Вдумайтесь в это, что происходит. У них первый этот порно... балаган открылся для зоофилов. Представляете? Для зоофилов в Дании официально работает — можно прийти туда, не знаю, черепаху изнасиловать», — сказал он.

В январе Журавлев объяснил, что одной из причин аномально теплой погоды в стране может быть использование США климатического оружия. Он отметил, что считает климатические изменения в России неслучайными. Парламентарий рассказал, что впервые американцы испытывали этот тип оружия во Вьетнаме, и, несмотря на современный международный запрет, продолжают его разработку. При этом Соединенным Штатам удается применять климатическое оружие благодаря тому, что они проводят испытания как «исследования», отметил депутат.