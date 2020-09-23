В США запустили стартап по освобождению жилья от людей

Американский стартап Civvl предложил всем желающим зарабатывать на людях, которые больше не в состоянии вносить арендную плату. Компания сравнивает себя с Uber и предлагает 125 долларов в час тем, кто примкнет к бригаде и избавит владельцев помещений от проблем с неплательщиками, пишет Vice.

В Civvl указывают, что на фоне рекордной безработицы услуга по выселению будет очень востребована. «У нас есть контракты с разочарованными владельцами жилья и банками, которые хотят защитить свои права», — говорится в объявлении.

Как отмечает издание, сам формат работы выглядит не слишком этичным. По сути, людям, которым нужна работа и которые сами находятся в группе риска, предлагают вступить в конфликт с теми, у кого похожие проблемы.

Материалы по теме Падение титана Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец? Не верой единой Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили

При этом в описании вакансии Civvl использует те же аргументы, что в ходу у аналогичных по принципу компаний. То есть обещают сотрудникам, что они станут сами себе начальниками и смогут работать в удобное для себя время.

Поскольку договоры об аренде расторгают все чаще, стартапу потребуется все больше и больше сотрудников, отмечает TechStartups со ссылкой на данные онлайн-платформы Apartment List. По состоянию на первую неделю сентября, 29 процентов американцев не могут полностью закрыть арендную плату или ипотечный платеж.

Несмотря на то, что в США на федеральном уровне объявлен запрет на выселение, владельцы жилья не оставляют попыток избавиться от недобросовестных арендаторов. При этом им угрожает штраф или даже тюремное заключение в случае, если их действия будут признаны незаконными. По всей видимости, Civvl не собирается брать на себя никакую ответственность за бригады, а хочет выступить в качестве посредника между ними и клиентом.

В августе президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым потребовал разобраться с недобросовестными коллекторами, поскольку те «переходят всякие границы».