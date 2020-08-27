«Черных коллекторов» предложили сажать после требования Путина разобраться

Депутаты Госдумы предложили сажать «черных коллекторов», с которыми потребовал разобраться президент Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Соответствующий законопроект скоро будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму», — отметил Пискарев.

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По его словам, максимальное наказание за незаконную коллекторскую деятельность по новой статье Уголовного кодекса может составить пять лет лишения свободы. В случае, когда речь идет об организованной группе, срок повышается до 12 лет.

Под определение незаконной коллекторской деятельности попадет взыскание долгов с применением насилия и угроз, а также сопряженное с порчей имущества. В прошлом году в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступило 47 тысяч жалоб на незаконные действия коллекторов.

25 августа Путин на встрече с главой ФССП Дмитрием Аристовым потребовал разобраться с недобросовестными коллекторами. Их действия глава государства назвал «переходящими всякие границы».