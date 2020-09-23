Появились сообщения о бомбе на Эйфелевой башне

Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали после того, как в местной полиции появились сообщения о бомбе, заложенной на территории достопримечательности. Об этом со ссылкой на источник сообщает BFMTV.

Согласно данным телеканала, анонимный звонок с информацией об угрозе взрыва поступил в правоохранительные органы около полудня по местному времени (13:00 по московскому) в среду, 23 сентября, после чего были приняты все необходимые меры предосторожности.

Территория башни и ближайшие окрестности были оцеплены полицией и перекрыты для движения транспорта. Сотрудники проводят проверку.

24 января этого года сообщалось, что Эйфелева башня закрылась из-за забастовки рабочих. Поводом для акции персонала стала пенсионная реформа во Франции. Отмечалось, что протесты начались в стране еще в декабре прошлого года, и с тех пор достопримечательность закрывается уже в третий раз.