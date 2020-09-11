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Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире

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Фото: Gao Jing / XinHua / Globallookpress.com

В сети выявили одну из самых популярных в мире достопримечательностей, которая чаще всего разочаровывает туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Uswitch, основанного на анализе негативных комментариев на туристическом сервисе Tripadvisor.

Так, наибольшее количество времени путешественники потратили на написание отзывов о посещении Эйфелевой башни — в общей сложности у них ушло 402 часа, или почти 17 суток, на то, чтобы 19 303 раза рассказать о своем опыте в категориях «плохо» и «ужасно».

При этом следующие позиции в рейтинге заняли Колизей (41 час) и Биг-Бен (33 часа). Кроме того, в числе наиболее разочаровывающих достопримечательностей оказались пирамиды Гизы, статуя Свободы, знак Голливуда, Сиднейский оперный театр, Тадж-Махал, Берлинская стена и южный край Гранд-Каньона.

Отмечается, что в процессе исследования эксперты подсчитали среднее число слов в негативных комментариях о крупнейших достопримечательностях мира на Tripadvisor и разделили этот показатель на среднее количество слов, набираемых в минуту.

29 мая эксперт в сфере туризма и путешествий Крис Кам выразил мнение, что популярные среди туристов объекты инфраструктуры и достопримечательности начнут пользоваться меньшим спросом и могут опустеть после спада пандемии коронавируса. По его словам, особый интерес у туристов будут вызывать места, расположенные на природе, а не в городских условиях.

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