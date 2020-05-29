Предсказано опустошение популярных достопримечательностей после пандемии

Популярные среди туристов объекты инфраструктуры и достопримечательности начнут пользоваться меньшим спросом и могут опустеть после спада пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с Forbes выразил эксперт в сфере туризма и путешествий Крис Кам (Chris Kam).

«[У путешественников] появится естественное желание избегать известных мест с высокой посещаемостью, в которых образуются массовые скопления гостей. Люди в большей мере предпочтут открытые пространства», — предсказывает Кам.

По его словам, особый интерес у туристов будут вызывать достопримечательности, расположенные на природе, а не в городских условиях.

Кроме того, считает специалист, в будущем сфере туризма понадобится значительное количество времени и ресурсов, чтобы обеспечить надлежащий уровень контроля за соблюдением новых правил и требований безопасности. «Пройдет очень много времени, чтобы индустрия восстановилась до прежнего уровня, — возможно, пять-десять лет», — заключил собеседник издания.

13 мая эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA предупредили туристов о возможной опасности путешествий после пандемии коронавируса. Так, по информации исследователей, в будущем страны могут закрыть границы в любой момент за считаные часы, и путешественники окажутся в ловушке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!