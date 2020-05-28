Описаны новые ограничения для пассажиров самолетов после пандемии коронавируса

Пассажиры самолетов не смогут меняться местами по своему усмотрению на борту воздушного судна после спада пандемии коронавируса. О новых ограничениях рассказали в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет Independent.

По мнению экспертов организации, путешественникам в процессе авиаперелета следует находиться строго в креслах, указанных в посадочном талоне. Предполагается, что члены экипажа будут выявлять нарушителей таких требований и отправлять их на назначенные в процессе регистрации места.

Таким образом, поясняют специалисты, упростится идентификация пассажиров, которые оказались в непосредственном контакте с возможными носителями COVID-19.

«Быстрый доступ к данным о местонахождении авиапассажиров чрезвычайно важен для успеха и эффективности операций по отслеживанию контактов», — подчеркнули в Агентстве по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).

20 мая сообщалось, что в будущем туристы могут столкнуться с более частыми задержками рейсов, а также другими жесткими ограничениями при путешествиях на самолетах. Так, чтобы предотвратить распространение вирусов, авиакомпаниям придется прибегнуть к дополнительной дезинфекции лайнеров после каждого полета.

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