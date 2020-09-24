В Череповце проведут реконструкцию очистных сооружений

В Череповце в рамках проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» будет проведена реконструкция очистных сооружений. Об этом сообщает kp.ru.

Первый этап работ будет завершен к концу 2020 года. Очистка, на которую из федерального бюджета было выделено более 540 миллионов рублей необходима для сокращения сброса загрязненных сточных вод, поступающих в бассейн Волги. Как рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, властям «предстоит глобальная реконструкция всех сооружений канализации, которые занимаются очисткой сточных вод».

Кувшинников добавил, что всего на снижение доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, власти России выделили более 80 миллиардов рублей.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».