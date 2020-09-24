UFC даст непобежденному чеченцу Чимаеву возглавить турнир

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что шведский спортсмен чеченского происхождения Хамзат Чимаев возглавит турнир организации. Об этом сообщает журналистка Хелен Йи в своем Twitter-аккаунте.

Уайт пока не называет соперника Чимаева, однако подчеркивает, что таковым будет боец, находящийся в рейтинге организации. Таким образом, шведу дадут возможность возглавить турнир и провести пятираундовый поединок уже после трех боев в UFC. Ранее сообщалось, что оппонентом Чимаева может стать бразилец Дэмиан Майя.

Чимаев, которого сравнивают с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым, одержал три победы за 66 дней и установил рекорд UFC. Уроженец Чечни завершил последний поединок за 17 секунд, нокаутировав соперника.

Глава UFC заявлял об особом отношении к Чимаеву. Последний эффектно дебютировал в организации, проведя первые два поединка за десять дней.

Чимаев имеет в своем активе девять побед в девяти поединках.