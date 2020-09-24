Российский актер Дмитрий Нагиев «развернул свои хляби» (бездны, глубины — «прим. Ленты.ру»). Он написал об этом в Instagram.

Нагиев опубликовал фото без майки в темной кепке с белой надписью и в очках. «Я давно мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда. Вот, как мог развернул свои хляби. Хотелось бы, конечно, поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности. Шах и мат, шахматисты», — подписал он снимок.

Подписчики отметили хорошую физическую форму актера: «Хляби зачетные», «О боже, какой красавчик», «Дмитрий, в моем возрасте нельзя так волноваться, оденьтесь!». Некоторые оценили подпись к фото: «Вы Философ! Вы Бог философии!».

Также поклонники обратили внимание на рисунок поверх собаки актера. «Ха, собачку под хрюшку замаскировали. Наверное, чтоб не сглазили», «Что с собакой?», «Научился фотошопом пользоваться?», — поинтересовались юзеры.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев вошел в десятку главных российских артистов десятилетия.