Стало известно о тайной дочери Дмитрия Нагиева

Стало известно о тайной дочери актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что артист тщательно скрывает свою личную жизнь, однако его друзья утверждают, что он давно состоит в браке с работающей на Первом канале Натальей Коваленко. Пара живет в загородном доме под Санкт-Петербургом и вместе воспитывает 11-летнего сына Марка.

При этом знакомые Нагиева рассказали, что в Москве у актера есть еще одна семья: по их словам, в столице живет его 45-летняя любовница Анна Спектор, которая родила ему дочь Миру. Ребенку, которому дали фамилию отца, исполнилось восемь лет.

Согласно данным издания, Спектор вместе с ребенком живет на Новорижском шоссе в коттедже, расположенном в поселке Княжье Озеро. Двухэтажный дом с четырьмя спальнями для своей семьи приобрел лично Нагиев. Стоимость подобного жилья оценивается в 30 миллионов рублей.

«Она [Анна Спектор] встречается с Нагиевым около 15 лет. Когда Коваленко перешла в статус тайной гражданской жены и стала обустраивать их с Димой питерское гнездо, Нагиев начал ездить на гастроли один. Или в сопровождении Анны. В честь нее он назвал свой благотворительный фонд "Анна"», — рассказал приятель актера.

В феврале Нагиев ответил на заявление модельера Жан-Поля Готье о «некрасивости» российских мужчин. По мнению Нагиева, мужская красота — это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. В связи с этим актер пожелал себе и другим мужчинам думать головой, ориентироваться на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе и понимать, что есть куда стремиться и о чем мечтать.

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