Спектакль «Кыся» с Нагиевым в главной роли покажут онлайн

Спектакль «Кыся», поставленный по одноименной повести Владимира Кунина, впервые покажут зрителям на онлайн-платформе STAY. Об этом во вторник, 21 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что спектакль-антреприза по случаю 20-летнего юбилея запланирован на 19:00 27 июля. Российский артист Дмитрий Нагиев исполнит в постановке главную роль — говорящего кота Мартына.

По словам Нагиева, это физически сложная постановка. «Это не Чехов, где можно посидеть на сцене, потом станцевать со стулом, а потом опять посидеть. Я, конечно, утрирую. Но я реально все три часа спектакля нахожусь на сцене в каком-то постоянном ошеломительном движении!» — заявил он.

Нагиев также рассказал, что «Кыся» заключает в себе очень личностный рассказ о любви и ненависти. По его мнению, сама история, написанная Куниным, является ярким примером произведения постмодернизма.

«Актеры стремятся довести до сознания людей, что же такое жизнь. Это грязь, криминал, предательство. Но в то же время над всем этим царит любовь. Привязанность человека к человеку, человека к животному, того и другого к жизни», — пояснил актер.

26 февраля сообщалось, что спектакль «Кыся» отметит свое 20-летие в Москве. «Кыся» рассказывает о похождениях кота, обладающего душой. В актерский состав вошел Дмитрий Нагимев и Игорь Лифанов. Режиссером антрепризы стал Лев Рахлин.