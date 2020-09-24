В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии коронавируса

Ложные слухи о пандемии COVID-19 опасны, поскольку люди могут заниматься самолечением и нанести себе ущерб, начитавшись недостоверной информации. Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, его цитирует «Интерфакс».

«Стоило только коронавирусу распространиться по миру, как сразу появились слухи, ложные сведения и дезинформация (...). Недостоверная информация усилила стигматизацию, которая становится барьером для оказания помощи тем, кто в ней нуждается», — подчеркнул он.

Помимо этого, гендиректор ВОЗ призвал не распространять слухи и предрассудки об инфекции: он указал, что это приводило к жестокости в отношении работников здравоохранения, отдельных лиц или уязвимых групп людей — например, беженцев. Гебреиус также настоял на том, что людям не стоит заниматься самолечением или отказываться от мер предосторожности.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

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