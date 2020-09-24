Добровольцев задумали заразить коронавирусом ради вакцины

В Великобритании в ходе испытаний вакцины от коронавируса нового типа задумали заразить две тысячи согласных добровольцев SARS-CoV-2. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, исследование начнется в Лондоне в январе 2021 года. Официально о нем будет объявлено на следующей неделе. По мнению организаторов эксперимента, он позволит отобрать самые перспективные вакцины от коронавирусной инфекции, клинические испытания который начнутся в 2021 году. Добровольцам сначала сделают инъекцию, а через месяц дадут «контрольную дозу» SARS-CoV-2. Название препарата при этом не уточняется.

Научной составляющей эксперимента будет руководить Имперский колледж Лондона и британская исследовательская группа hVIVO. Одобрить проведение испытаний должны британское Управление по контролю лекарственных средств и медицинских изделий, а также независимый комитет по этике. Его представители подчеркнули, что такие исследования могут быть полезны для создания вакцин, однако в приоритете остается безопасность участников испытаний.

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых карантинных правилах, которые будут действовать ближайшие полгода. Он призвал всех тех, кто может работать из дома, прекратить ходить в офисы. Кроме того, в публичных местах теперь всегда нужно носить маски, за несоблюдение этого правила увеличен штраф до 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Отдельные меры призваны ограничить число людей на свадьбах — до 15 человек. До этого, 18 сентября, Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией.