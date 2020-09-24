Лидер британской группы Radiohead Том Йорк женился на 36-летней итальянской актрисе Даяне Рончионе. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Свадьба состоялась на вилле в Багерии. Из-за пандемии коронавируса праздник обошелся без танцпола. Кроме того, всем гостям были доступны маски и дезинфицирующие средства.

«Несмотря на все трудности, вызванные глобальной пандемией, мы гордимся и счастливы пожениться здесь, на Сицилии. Сицилия — родной остров Даяны», — сказал Йорк накануне церемонии. Он объяснил, что в эти странные времена свадьба может стать небольшим праздником.

Актриса призналась, что очень счастлива в отношениях с музыкантом. «Он верит в меня. Мы всегда во всем поддерживаем друг друга», — отметила она.

Йорк и Рончионе впервые встретились в 2015 году, их познакомили общие друзья. В том же году музыкант после 23 лет брака развелся с художницей и преподавательницей Рэйчел Оуэн, от которой у него двое детей.