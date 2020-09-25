Школьника приговорили к трем годам тюрьмы за участие в беспорядках

В Гонконге 17-летнего школьника приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за участие в беспорядках в 2019 году. Об этом пишет газета The Standard.

Подростка признался виновным в нападении на полицейских в июле прошлого года. Тогда толпа радикально настроенных протестующих окружила правоохранителей в торговом центре и стала бить их зонтиками. Двое других участников, в возрасте 24 лет и 51 года, получили по четыре года заключения.

В прошлом году в Гонконге проходили антиправительственные акции из-за законопроекта об экстрадиции, по которому разрешалась передача преступников материковому Китаю. Инициатива была отозвана, однако протесты продолжались до середины ноября и сопровождались насилием в отношении полиции.

Правоохранители в ходе акций задержали порядка девяти тысяч протестующих. Среди них было множество школьников и учащихся вузов.