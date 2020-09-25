Вин Дизель записал песню

Американский актер Вин Дизель совершил дебют в мире поп-музыки и 25 сентября выпустил сингл Feel Like I Do («Чувствуй, как я»). Об этом сообщает NME.

Для создания трека о любви к жизни актер объединился с норвежским диджеем Kygo, известного по композиции Stole the Show.

«Я так долго обещал начать делать музыку, вдохновляемый вами на то, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, я надеюсь, что вы гордитесь», — написал 53-летний актер в своем Instagram.

Марк Синклер, более известный под псевдонимом Вин Дизель, сыскал популярность после роли Доминика Торетто в американской франшизе Fast and Furious. В мае 2020 года вышел экшн-фильм Bloodshot, в котором актер сыграл главную роль. Помимо актерской деятельности, Дизель также пробовал себя в роли режиссера, продюсера и сценариста.