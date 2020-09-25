В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Дистанционное обучение увеличивает неравенство между учениками, поскольку дисциплинированные дети продолжают учебу, а те, кто не способен к самообразованию или к работе вне контроля, перестают учиться. К такому выводу после опроса родителей пришли специалисты созданного на базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University, пишет РБК.

Так, большинство родителей (72 процента) отметили, что во время учебы в удаленном формате дети больше отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком. В итоге дисциплинированные дети усваивают информацию лучше тех, кто не привык к самообучению.

«Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми», — заявил директор EdCrunch University Нурлан Киясов. Он отметил, что в итоге отстающие ученики вообще перестанут получать какие-либо знания.

Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. Случаи перевода школьников на дистанционное обучение он назвал единичными.