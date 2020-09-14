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Названо число впавших в депрессию из-за самоизоляции школьников

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Самоизоляция в период пандемии коронавируса и дистанционное обучение негативно отразились на психическом здоровье 83,8 процентов российских школьников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НМИЦ здоровья детей Минздрава.

Согласно полученным данным, около 40 процентов учащихся жалуются на депрессию. При этом больше половины испытывают трудности со сном. Авторы исследования предполагают у 37,2 процента школьников обсессивно-фобические состояния. Примерно четверть учеников сталкивается с синдромом головных болей.

Отмечается, что более половины российских школьников отнеслись к режиму самоизоляции негативно или крайне негативно.

Ранее сообщалось, что ученики некоторых российских школ вновь перешли на дистанционное обучение после выявления коронавируса у обучающихся. Удаленка введена в отдельных классах и в редких случаях в целых школах в Москве, Улан-Удэ, Омске, Калмыкии, Подмосковье, Ивановской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской областях и других регионах.

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