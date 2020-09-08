Россияне оценили риск заразиться коронавирусом в школах

Более половины россиян, у которых есть дети и внуки школьного возраста, считают незначительным риск заразиться коронавирусом в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 8 сентября.

Положительно противоэпидемиологические действия администраций российских школ оценили 76 процентов опрошенных. 72 процента респондентов заявили, что риск заражения в школах незначительный, еще 7 процентов — что его нет вовсе. При этом 54 процента опрошенных «в какой-то мере опасаются», что их дети могут заболеть COVID-19 из-за посещения школы.

Больше всего доверия администрациям школ выказали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других российских городов-миллионников — там по 78 процентов опрошенных заявили, что учебные заведения, где учатся их дети, в состоянии в полной мере обеспечить меры санитарной безопасности.

При этом, несмотря на существующую угрозу заражения коронавирусом, подавляющее большинство россиян выступило за возвращение школьников к традиционному формату обучения с 1 сентября — так проголосовали 93 процента опрошенных. За сохранение «удаленки» проголосовало только 4 процента.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — на время перешли на дистанционное обучение. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) провести в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в большинстве вузов прошли удаленно. В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями.