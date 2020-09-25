Россиянин похищал людей и убивал их после получения выкупа

Мосгорсуд приговорил 58-летнего жителя Московской области к 20 годам лишения свободы за похищения и убийства людей. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Двум его подельникам суд вынес наказание в виде пожизненного лишения свободы, а еще одному в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Фигуранта дела зовут Евгений Горлов, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По данным следствия, обвиняемый в составе организованной преступной группы в период с 2006 по 2012 год похитил троих граждан на территории московского региона. За их освобождение преступники требовали с родственников выкуп в размере от 500 тысяч долларов до четырех миллионов евро. После получения денег потерпевших убивали. Обвиняемый непосредственно принимал участие в расправах. Кроме этого, он убил двух мужчин, чтобы они не сдали похитителей правоохранительным органам.

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