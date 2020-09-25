«Русский Хатико» две недели ждал на улице бросившего его хозяина и не дождался

В селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья пес, которого прозвали «Русский Хатико», две недели ждал на железнодорожной платформе бросившего его хозяина, но пока не дождался. Об этом сообщает РИА Новости.

Местная жительница Елена Никитина заметила на улице беспризорную собаку белого окраса 11 сентября. Она отметила, что ежедневно ходит в магазин по тому маршруту. В последующие дни пес оставался на том же месте: спал, сидел или бегал возле прохожих, пытаясь найти своего владельца.

Позже Никитина узнала от учительницы сельской школы, что собаку бросил хозяин. Односельчане встревожились за «Русского Хатико» и стали его подкармливать. По словам Никитиной, никто не смог забрать питомца домой. Историю пса опубликовали в соцсетях, чтобы найти для него новую семью.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае недалеко от деревни Кускун собака белого окраса три месяца ждала на обочине дороги своего хозяина. Псу дали прозвище Кускунский Хатико и поставили рядом с ним табличку «Внимание! Собака ждет хозяина».

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