Германия пообещала вернуть России несколько тысяч икон. Об этом рассказал начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор Александр Прокопчук в интервью ТАСС.

По его словам, речь идет о трех тысячах реликвий, конфискованных таможенными органами ФРГ. Неизвестные пытались незаконно ввезти их в европейскую страну.

Прокопчук отметил, что решение о возврате икон приняли на основании экспертного заключения, вынесенного специалистами Минкультуры РФ. Интерпол подтвердил, что иконы произошли из России.

Начальник Национального бюро Интерпола добавил, что за последние 10 лет Москве удалось вернуть более 250 реликвий. Среди них — иконы XV–XIX веков «Борис и Глеб», «Богоматерь Одигитрия Смоленская» и «Сошествие в ад», а также письменные указы русских царей, фарфоровый медальон с профилем Петра I и другие ценные вещи.

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