Моуринью раскрыл обман перед матчем Лиги Европы в Северной Македонии

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскрыл обман перед выездным матчем квалификации Лиги Европы против «Шкендии» из Северной Македонии. Об этом сообщает Goal.com в своем Twitter.

На предматчевой разминке к специалисту обратился один из голкиперов лондонцев, который посчитал, что ворота слишком маленькие. Моуринью с ним согласился и попросил делегата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) измерить ворота. Оказалось, что их высота на 5 сантиметров меньше, чем 2,44 метра, прописанные в правилах. Португальский специалист потребовал поменять ворота.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы прошел в четверг, 24 сентября, в Скопье. Победу со счетом 3:1 одержал «Тоттенхэм».

В раунде плей-офф квалификации англичане сыграют с «Маккаби» из Хайфы. Ранее израильский клуб выбил из турнира российский «Ростов».