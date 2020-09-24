Израильский клуб выбил «Ростов» из Лиги Европы

Израильский «Маккаби» из Хайфы на выезде обыграл «Ростов» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 24 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В первом тайме на гол форварда российского клуба Эльдора Шомуродова израильтяне ответили забитым мячом Никиты Рукавицы. Во второй половине игры у Маккаби отличился Мохаммад Абу-Фани.

С 69-й минуты встречи ростовчане играли вдесятером. Прямую красную карточку получил Даниил Глебов.

Победа позволила «Маккаби» выбить «Ростов» из борьбы за попадание в групповой этап Лиги Европы. Желто-синие стали второй российской командой после московского «Динамо», завершившей выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.