Фанаты «Динамо» высмеяли поражение команды в Лиге Европы грузинскому клубу

Фанаты московского «Динамо» высмеяли выступление команды в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport24.

Болельщики во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» вывесили несколько баннеров, посвященных поражению бело-голубых в матче квалификации европейского турнира против тбилисского «Локомотива». На одном из них была нанесена надпись «Спасибо за евросезон!» Кроме того, на трибуне появились две растяжки с надписями «ожидание» и «реальность». На обеих нарисован паспорт, только слева к нему прилагается билет в Европу, а справа — билет на поезд с Ленинградского вокзала до Химок.

Матч против «Ахмата» прошел в понедельник, 21 сентября в Москве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

17 сентября «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из Лиги Европы. При этом победа стала для грузинского клуба четвертой в истории еврокубков.