Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Лидс Юнайтед
Лидс
Сегодня
Начало в 17:00 (МСК)
Фулхэм
Лондон
Англия - Премьер-лига • 2-й тур
Ланс
Ланс
Сегодня
Начало в 18:00 (МСК)
Бордо
Бордо
Франция - Лига 1 • 4-й тур
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 2-й тур
Боруссия Д
Дортмунд
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Германия - Бундеслига • 1-й тур
Хетафе
Хетафе
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Осасуна
Памплона
Испания - Примера • 2-й тур
Арсенал
Лондон
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Англия - Премьер-лига • 2-й тур
Последние новости
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 тысяч
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Госдума рассмотрит повышение налогов на сотни миллиардов рублей
Россиянину пригрозили десятилетним сроком из-за гостей с плохими привычками
Раскрыто число танков у России
Tesla со спящим водителем попыталась скрыться от полиции
Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси
В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Доктор Мясников перечислил улучшающие сон продукты
Новости партнеров

Грузинский политик назвал победу местного клуба над «Динамо» местью России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Грузинский политик Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА. Его слова приводит Popsport.

«Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед», — заявил Бердзенишвили. Он посчитал, что спорт и политика связаны, поэтому радость была и патриотической, и спортивной. При этом политик назвал «Динамо» более сильным, чем местный клуб.

17 сентября «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из Лиги Европы. При этом победа стала для грузинского клуба четвертой в истории еврокубков.

Тбилисский клуб продолжает борьбу за выход в групповую стадию турнира. В следующем раунде команда встретится с испанской «Гранадой».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'ეს რუსეთთან რევანშია' - ლევან ბერძენიშვილისთვის სპორტიც პოლიტიკაა
Московское «Динамо» вылетело из Лиги Европы
Футболист набросился на фаната после матча и сбил его с ног
Другие материалы рубрики
Спорт00:0117 сентября
Евгения Медведева

«Добро пожаловать назад»

Медведева была счастлива в Канаде. Почему она бросила все и вернулась к Тутберидзе?
09:49Сегодня

Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси

00:12Сегодня

Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»

22:0818 сентября

«Краснодар» забил семь голов и разгромил «Химки»

Спорт00:0514 сентября
Анна Щербакова

«Было волнительно, аж потряхивало»

Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
20:2018 сентября

Футболист умер от огнестрельного ранения в голову

19:1318 сентября

Новый Хабиб заключил пари с соперником

18:1618 сентября

«Ливерпуль» усилился футболистом «Баварии»

Спорт00:0213 сентября
Флоренс Гриффит-Джойнер

«Соперницы делали квадратные глаза»

Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
17:2718 сентября

Кикбоксер нокаутировал соперника за шесть секунд

15:3318 сентября

Петр Ян назвал фаворита боя Нурмагомедова с Гэтжи

14:0018 сентября

Авербух рассказал о дебюте Загитовой в «Ледниковом периоде»

Россия
В России рассказали об антителах к коронавирусу в грудном молоке
Россиянам напомнили об осеннем равноденствии
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»
Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
Три столичных проекта вошли в число лучших социальных проектов России
«Препарат для лечения COVID-19 скоро не появится»
Доктор биологических наук Ирина Ленева рассказала о том, что происходит в медицинской химии
Все материалы
Мир
Лавров рассказал о роли «русофобского меньшинства» в отношениях Евросоюза и России
Русский чай под зонтиком
 
Китай и Россию обвинили в краже разработок вакцины от коронавируса
Байден назвал Россию противником США
В Колумбии отомстили «за убитых и порабощенных элитами предков»
Заложники Японского моря
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
В Германии потребовали достроить «Северный поток-2»
Оценена степень готовности «Северного потока-2»
Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике
«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»
Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
ЦБ сохранил ключевую ставку
Все материалы
Силовые структуры
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Атомный шпион
Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу
Все материалы
Наука и техника
Определен новый ранний признак неизлечимой и смертельной болезни
Российские БТР и БМП защитили «кроватями»
F-16 лазером «уничтожил» ракету
Названы первые игры для PlayStation 5
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»
«Краснодар» забил семь голов и разгромил «Химки»
Евгения Медведева «Добро пожаловать назад»
Медведева была счастлива в Канаде. Почему она бросила все и вернулась к Тутберидзе?
Футболист умер от огнестрельного ранения в голову
В красной зоне
МЮ и «Сити» вступают в борьбу за титул, а «Ливерпуль» экзаменует «Челси» — главные интриги тура АПЛ
Новый Хабиб заключил пари с соперником
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Все материалы
Культура
Актер из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг
Мамина кровинушка
Монстры из глубин, верующие насильники и роботы в новом сериале Ридли Скотта
Анну Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница
«Карнавала не будет, все утонет в слезах»
Земфира, свежий «Король и шут» и малолетняя Алсу: кто развлекал Россию, когда ушел Ельцин
Новая возлюбленная Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
«Вирус крутится, лавэшка мутится»
 
Звезда корейских фильмов О Ин-хе покончила с собой в 36 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Российский ведущий объяснил причины ухода с НТВ
«Интернет приносит не только пользу»
Мошенники все чаще обманывают россиян в интернете. Как от них защититься?
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration«Они выстраивают альтернативную реальность»
YouTube блокирует и удаляет пользователей из России. Как с этим бороться?
Оборудование для устойчивого интернета назвали работающим без нареканий
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
Ургант высмеял «появление» сына Лукашенко в московской школе
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья
Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила цены на отдыхе в Абхазии и Сочи
Все материалы
Из жизни
Похищена одна из самых дорогих почтовых марок в мире
Перечислены мешающие сбросить вес полезные продукты
Кристин Робинсон с мужем«Я просто не могла сдаться»
Женщина шесть лет шла по следу убийцы. Ради справедливости она попыталась его соблазнить
Весившая 155 килограммов женщина рассказала о похудении в два раза
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Женщина 20 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Все материалы
Москвич отсудил у дилера Kia два миллиона рублей за вечно ломавшуюся Optima
«24 часа Ле-Мана»: что происходит за кулисами перед стартом?
Посмотрите, как российская команда G-Drive Racing готовится к суточному марафону во Франции
Кроссовер FAW T77 сфотографировали в России
Накануне старта легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана» вспоминаем былое
Выясняем, как поменялась за полвека самая крутая гонка на Земле
Hyundai отметит юбилей Solaris в России особой версией
Новый Hyundai Tucson в фактах и фотографиях
Рассматриваем и изучаем пятое поколение российского бестселлера — новый Tucson
Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы