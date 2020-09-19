В Госдуме ответили назвавшему проигрыш «Динамо» местью России политику из Грузии

Депутат Госдумы Игорь Лебедев ответил грузинскому политику Левану Бердзенишвили, посчитавшему победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» местью России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам россиянина, подобные высказывания были ожидаемы, так как некоторые в Грузии стараются всячески политизировать результат матча. Лебедев также вспомнил басню Ивана Крылова «Слон и моська», отметив, что не хочет комментировать произошедшее и обращать внимание на «чудаков».

По мнению депутата Госдумы, с точки зрения футбола, поражение «Динамо» очень болезненное. Лебедев добавил, что стоит задуматься о развитии футбола в России.

Ранее в субботу, 19 сентября, Бердзенишвили назвал результат матча «местью за аннексию и признание оккупированных территорий». Он также добавил, что спорт и политика связаны друг с другом.

17 сентября «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из Лиги Европы. При этом победа стала для грузинского клуба четвертой в истории еврокубков.