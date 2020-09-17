«Динамо» вылетело из Лиги Европы

Футболисты московского «Динамо» со счетом 1:2 потерпели поражение от тбилисского «Локомотива» и вылетели из Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тбилиси. На 54-й минуте нападающий Ираклий Сихарулидзе вывел «Локомотив» вперед. На 76-й минуте форвард Мамия Гавашелишвили увеличил преимущество грузинской команды. На первой минуте компенсированного ко второму тайму времени нападающий Николай Комличенко реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

Тбилисский клуб продолжает борьбу за выход в групповую стадию турнира. В следующем раунде команда встретится с испанской «Гранадой».