Футболист набросился на фаната после матча и сбил его с ног

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Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер набросился на фаната и сбил его с ног после поражения в матче Кубка Германии против дрезденского «Динамо». Видео доступно в Twitter-аккаунте Amazon Prime Video Sport.

Встреча прошла 14 сентября и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Динамо». На ролике видно, что футболист поднялся на трибуну и напал на стоящего на лестнице болельщика. Потасовку удалось прервать усилиями других фанатов и стюардов.

14 сентября бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал драку, вспыхнувшую в конце матча чемпионата Франции с «Марселем» между ним и защитником Альваро Гонсалесом. Конфликт мог возникнуть из-за оскорбления на расовой почве.