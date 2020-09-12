Российский игрок НХЛ ударил соперника по ногам и спровоцировал массовую драку

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал массовую драку в третьем матче финала плей-офф Восточной конференции против «Нью-Йорк Айлендерс». Видео доступно на YouTube-канале

SPORTSNET.

Форвард ударил соперника Жана-Габриеля Пажо по ногам клюшкой после того, как тот забросил шайбу в пустые ворота. Это вызвало недовольство хоккеистов «Айлендерс», вследствие чего началась массовая потасовка. Все игроки были наказаны дисциплинарными штрафами.

Матч завершился победой «Айлендерс» со счетом 5:3. Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами пройдет 13 сентября в 22:00 по московскому времени.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года в составе «Тампы».