Российский игрок НХЛ забросил невероятную шайбу за мгновения до сирены

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу за мгновения до сирены во втором матче финала плей-офф Восточной конференции против «Нью-Йорк Айлендерс». Видео появилось в Twitter команды.

Российскому форварду удалось отличиться за девять секунд до окончания встречи, благодаря чему «Тампа» победила со счетом 2:1. В комментариях пользователи сети назвали шайбу хоккеиста невероятной и сумасшедшей. «Кучеров — мужик, готов пересматривать этот момент снова и снова», «Надеюсь, что Кучеров заберет трофей домой», — писали они.

Счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами пройдет 12 сентября в 3 часа утра по московскому времени.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года в составе «Тампы».