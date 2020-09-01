Травма российского форварда НХЛ во время матча вызвала подозрения у фанатов

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму во время матча против «Бостон Брюинс» в плей-офф Кубка Стэнли и вызвал подозрения у фанатов. Видео эпизода доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

Встреча прошла в ночь на 1 сентября. В середине первого периода защитник Здено Хара попал клюшкой в лицо Кучерова, и тот распластался на льду. Россиянина увели в раздевалку, после чего он попытался вернуться на лед, но после нескольких смен стало понятно, что продолжать игру хоккеист не может.

Не все фанаты при этом поверили в серьезность повреждения у россиянина. Негативные комментарии они оставили в Twitter. «Кучеров умен. Вы никогда не сможете сказать, действительно ли он травмирован или драматично пытается заработать большинство», — написал пользователь с ником @evanod717. «Кучерову пора в Голливуд», — заметил @freewhirl. «Дайте Кучерову "Оскар" за этот спектакль», — поддержал их @gleasondp.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Тампы» (4:1 в овертайме). Таким образом, команда выиграла серию и вышла в финал Восточной конференции.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019).