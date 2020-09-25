Кремль заявил об отсутствии подтверждений отравления Навального химоружием

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти обеспокоены ситуацией с Алексеем Навальным и пытаются в ней разобраться, но подтверждающие отравление химическим оружием факты отсутствуют. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 25 сентября.

«Мы пока не можем констатировать факта, что какое-то оружие было применено. Безусловно, эта ситуация сама по себе является поводом для беспокойства, и поэтому мы энергично предпринимаем соответствующие действия для того, чтобы разобраться в этой ситуации», — отметил Песков.